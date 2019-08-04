Франки Запата впервые пересёк Ла-Манш на летающей доске

Французский инженер-изобретатель Франки Запата в воскресенье со второй попытки пересёк пролив Ла-Манш, отделяющий Великобританию от континента, на летающей доске с реактивными двигателями.

Полёт продолжался около 22 минут, включая дозаправку на специальной платформе, установленной в проливе. Запата стартовал во Франции неподалёку от побережья и приземлился в Великобритании неподалёку от города Дувр.

Скорость полёта достигала 177 километров в час.

Запата использовал для полёта летающую платформу Flyboard Air, которую сам же и изобрёл. Она снабжена пятью небольшими реактивными двигателями, работающими на керосине. Автономный полёт возможен только в течение нескольких минут, после чего необходима дозаправка. Ранее никто не пересекал Ла-Манш на подобном виде транспорта. Запата побил свой собственный рекорд дальности полёта на летающей доске - ранее он составлял только 2,3 километра.

Первая попытка изобретателя преодолеть Ла-Манш 25 июля завершилась неудачей - он не смог приземлиться на дозаправочной платформе.