В Петербурге госпитализировали троих ЛГБТ-активистов

В Санкт-Петербурге вечером 3 августа полиция задержала около 15 ЛГБТ-активистов, проводивших одиночные пикеты на Дворцовой площади. Три человека были госпитализированы - сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на ЛГБТ- организацию "Выход".

Всего, как сообщается, в акции приняло участие около 50 человек.​ По данным "Интерфакса", задержания начались, когда активисты попытались сформировать колонну и двинуться в сторону Невского проспекта.

Ранее организаторы акции подавали заявку на проведение в Петерурге ЛГБТ-прайда, однако им четырежды отказали в её согласовании. Тогда было принято решение провести серию одиночных пикетов.

Как сообщает Сибир.Реалии, один из задержанных - тюменский активист Борис Конаков. Он рассказал изданию 72.ru, что в автозаке, где находились задержанные, кто-то распылил перцовый баллончик. Неясно, пострадали ли госпитализированные активисты из-за баллончика, или же получили травмы при задержании.