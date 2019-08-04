В Петербурге произошла драка между фанатами "Зенита" и ОМОНом

В Петербурге расследуют драку болельщиков местного клуба "Зенит" с ОМОНом на матче футбольного чемпионата России "Зенит"-"Краснодар" вечером в субботу.

Видео драки распространяются в соцсетях. Причины конфликта пока точно не установлены. На кадрах, которые публикует издание "Фонтанка", видно, что бойцы ОМОН применяют дубинки, а болельщики, скандируя "Один за всех и все за одного", им активно противостоят.

Клуб "Зенит" заявил, что "организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем". При этом само столкновение назвали кратковременным, а группу фанатов, которая в нём участвовала, немногочисленной.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что семнадцать болельщиков после матча получили административные протоколы. При этом в ведомстве заявили, что не было допущено "серьёзных нарушений" общественного порядка.

Несколько дней назад в Сети было распространено видео жёсткого избиения ОМОНом в Краснодаре фанатов московского "Спартака".

Пользователи соцсетей сравнивали действия ОМОНа с действиями сотрудников правоохранительных органов при разгоне акций оппозиции в Москве. "Спартак" попросил Генпрокуратуру проверить законность действий бойцов Росгвардии.