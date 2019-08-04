США и ЕС осудили разгон акции 3 августа в Москве

Соединённые Штаты и Европейский союза осудили силовой разгон в Москве несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 3 августа и потребовали освобождения задержанных.

"Власти​ России продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией​. Действия властей 3 августа нарушают права граждан на всестороннее участие в демократическом процессе" - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства США в Москве. Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Майя Коцьянчич заявила, что ЕС ожидает от России немедленного освобождения 600 задержанных в ходе акции. Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём призвала власти России допустить независимых кандидатов до выборов.

О задержании 600 участников акции протеста заявили накануне в МВД России. По данным сайта ОВД-Инфо, задержаны были 828 человек. Большую их часть уже отпустили. На утро воскресенья в ОВД оставались 19 человек.

Людей задерживали главным образом на Трубной и Пушкинской площадях, Чистых прудах и на Арбате. Некоторых из них при задержании избили. Сообщается, что 5 человек были госпитализированы с травмами.