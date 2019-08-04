ТАСС: участника акции 3 августа обвинили в нападении на росгвардейца

В отношении одного из задержанных на несогласованной акции протеста 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Утверждается, что фамилия подозреваемого - Устинов, другие подробности не приводятся.
Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков писал, что Устинова (его имя не сообщается) могут обвинить в нанесении травмы сотруднику Росгвардии, который, как утверждает ведомство, получил вывих плеча после того, как один из задержанных на Пушкинской площади в Москве оказал ему сопротивление. Какие-либо подробности неизвестны, на доступных кадрах видеотрансляций этот эпизод отсутствует.
В Следственном комитете ранее заявили, что среди задержанных на акции был некий гражданин, разыскиваемый по обвинениям в экстремизме (статья 280 Уголовного кодекса). Сообщается, что он был передан полиции. Его имя и суть обвинений не называются.
- Всего в результате разгона акции 3 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму были задержаны, по данным ОВД-Инфо, более 1000 человек, более 10 из них получили травмы, 5 (в том числе упомянутый выше росгвардеец) - госпитализированы. Полиция жёстко задерживала людей, некоторые были избиты.
- По итогам предыдущей акции протеста в Москве 27 июля было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", по которому на данный момент 6 человек отправлены под арест и ещё троим предъявлены обвинения.
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