В Камбодже умер Нуон Чеа, сподвижник Пол Пота

В Камбодже умер "брат номер два" в иерархии режима "красных кхмеров", военный преступник Нуон Чеа. Он скончался на 94-м году жизни в тюрьме в провинции Баттамбанг. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя камбоджийских судебных органов, который заявил, что Нуон Чеа умер вечером 4 августа 2019 года в госпитале имени кхмерско-советской дружбы. Причины смерти не названы.



Государственный терроризм режима Красных кхмеров под руководством Пол Пота - "брата номер один" - в период с 1975-го 1979 год привёл к смерти около двух миллионов камбоджийцев. Некоторые источники говорят о трёх миллионах замученных и убитых.



В 2018-м году режим "красных кхмеров" впервые был официально признан виновным в геноциде. Нуон Чеа, занимавший пост заместителя лидера "красных кхмеров" Пол Пота, как и другие высокопоставленные функционеры и идеологи режима, были приговорены к пожизненному заключению.