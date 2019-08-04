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Глава Пентагона подверг резкой критике действия Китая

Министр обороны США Марк Эспер

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Министр обороны США Марк Эспер подверг резкой критике китайские власти, действия которых в Индо-Тихоокеанском регионе назвал "дестабилизирующими".

Эспер находится в своём первом зарубежном турне. Выступая 4 августа перед журналистами в Сиднее, вместе с госсекретарём США Майком Помпео, глава Пентагона заявил о "решительном неприятии" Вашингтоном "агрессивного поведения" Китая.



Эспер и Помпео в частности отметили, что Китай занимается милитаризацией островов в Южно-Китайском море. Глава Пентагона подчеркнул, что Вашигтон не намерен бездействовать, пока Китай пытается "изменить соотношение сил в регионе в свою пользу за счёт других".

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