В США серия нападений со стрельбой – десятки жертв

Президент США Дональд Трамп в воскресенье распорядился приспустить флаги над Белым домом, американскими учреждениями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо.

Семь человек получили ранения при стрельбе в парке в Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции. Неизвестный открыл огонь в районе детской площадки и после нападения скрылся на автомобиле. CBS обращает внимание, что в минувшую пятницу две молодые мамы, 25-ти и 35-лет, участницы общественной группы "Матери против бессмысленных убийств", были застрелены на юге Чикаго. Полиция считает, что обе женщины оказались случайными жертвами стрельбы.

Несколькими часами ранее неизвестный убил девять человек в Дейтоне, штат Огайо, 27 получили ранения, сообщило NPR. Полиция застрелила нападавшего.



В субботу вооружённый винтовкой мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 20 убиты, около тридцати ранены. 21-летний стрелок сдался полиции, информирует SkyNews. Перед нападением он опубликовал манифест в интернете.