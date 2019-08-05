"Левада": нынешнюю власть россияне оценивают хуже, чем власть Брежнева

Россияне существенно лучше оценивают советскую власть в период конца 1970-х - начала 1980-х годов, чем нынешнюю российскую власть. Это следует из данных опроса "Левада-центра", опубликованного в понедельник.

Респондентам предлагалось выбрать одну или несколько характеристик власти времён позднего Леонида Брежнева и нынешних времён. Советской власти времён "застоя" относительное большинство респондентов дало положительные характеристики: 29 процентов считает, что она "была близка к народу", 25 процентов охарактеризовали её как сильную и прочную, а 22 - как справедливую.В оценке же современной российской власти лидирует вариант "коррумпированная" - так ответил 31 процент респондентов. 26 процентов считают её "бюрократичной", а 23 - далёкой от народа.

По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, такие оценки сохранялись во все годы, когда проводилось подобное исследование, начиная с конца 1990-х. "Устойчивость подобных мнений свидетельствует о том, что речь идет о глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений", — пишет Гудков. По его мнению, "функционально идеализация советской власти служит условием для выражения недовольства и критического отношения к действующей власти".