Суд избирает меру пресечения для троих обвиняемых в "беспорядках"

Пресненский суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о мере пресечения для троих подозреваемых в участии в массовых беспорядках - так следствие характеризует несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля.

Следствие просит отправить Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова под стражу. Ранее им предъявлено обвинение в участии в беспорядках, по этой статье грозит от трёх до восьми лет лишения свободы. Обвиняемые не признают вину.

Подробности об обвиняемых приводит "Медиазона". Владиславу Барабанову 22 года. Он житель Нижнего Новгорода, левый активист. За участие в акции 27 июля его арестовали на 7 суток, а на выходе из спецприёмника он был задержан..

Сергею Абаничеву 25 лет, он работает менеджером. Его обвиняют в том, что он бросил банку в полицейского.

22-летний Даниил Конон - студент МГТУ имени Баумана. Он собирал подписи для кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова (директор ФБК не был зарегистрирован на выборах). Пока неясно, какой именно эпизод ему вменяют в вину.

Ранее по этому делу были отправлены в СИЗО 6 человек, некоторых из них обвиняют, кроме участия в беспорядках, в применении насилия к полицейским. Один из обвиняемых - 21-летний студент ВШЭ Егор Жуков. Коллеги по ВШЭ начали кампанию в его защиту, утверждая, что его участие в мирной акции нельзя квалифицировать как участие в беспорядях. Студенты вуза намерены проводить у здания ГУ МВД по Москве на Петровке одиночные пикеты, по образцу пикетов в защиту журналиста Ивана Голунова.

Следствие считает, что некие неустановленные лица решили организовать в Москве беспорядки, для чего "приискали" оппозиционно настроенных к действующей власти людей. Адвокаты и правозащитники считают, что события 27 июля были мирной, пусть и несогласованной, акцией протеста, а никак не массовыми беспорядками.