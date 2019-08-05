Центр "Э" не нашел создателей движения "Пила против ЛГБТ"

Центр по противодействию экстремизму полиции Москвы не смог найти создателей сайта "Пила против ЛГБТ", сославшись на то, что этот сайт был заблокирован Роскомнадзором. На это обратил внимание телеканал "Дождь". Официальный ответ ведомства на запрос правозащитников и активистов был ранее опубликован движением ЛГБТ-активистов "Солидарность".

В ответе говорится, что вся информация о возможной противоправной деятельности "Пилы" "удалена", поскольку её сайт заблокирован, и поэтому провести проверку "не представляется возможным".

При этом ГУ МВД по Ставропольскому краю нашло в группе "Солидарности" ВКонтакте признаки нарушения закона о так называемой пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Движение "Пила против ЛГБТ" предлагало нападать на ЛГБТ-активистов и получать за это гонорары. Проверить это движение на причастность к преступлениям по статьям об экстремизме правозащитники попросили после убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой, в адрес которой на сайте "Пилы" были размещены угрозы.

Григорьева была убита 23 июля. По этому делу арестован некий Алексей Волнянко, который признал свою вину.