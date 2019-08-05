В Гонконге - всеобщая забастовка и новые столкновения с полицией

В Гонконге в понедельник проходит всеобщая забастовка в поддержку требований участников акции протеста, которые продолжаются в городе уже два месяца. Одно из главных требований - отставка подотчётной Китаю главы администрации города Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты выступают против ограничения их прав и политических свобод и за освобождение от отвественности ранее задержанных участников демонстраций.

По сообщениям агентств, сотрудники многих компаний не вышли на работу, с перебоями работает общественный транспорт, отменены или отклонены десятки рейсов из местного аэропорта. На улицы вновь вышли сотни тысяч людей, часть из них блокирует выходы из метро и автомагистрали. Произошли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ, вытесняя демонстрантов с проезжей части.

Кэрри Лам заявила, что не собирается уходить в отставку. Она подчеркнула, что главное требование демонстрантов - отказаться от рассмотрения закона о возможности экстрадиции обвиняемых в Китай - было выполнено. В то же время, она назвала ситуацию в городе опасной и нестабильной, а также подрывающими экономику Гонконга.

Власти Китая ранее заявляли, что не будут сидеть сложа руки в связи с событиями в городе. Реакции на последние события пока нет.

Гонконг вернулся под суверенитет Китая в 1997 году. Власти КНР гарантировали городу автономию в рамках концепции "одна страна - две системы". Демонстранты, однако, утверждают, что власти КНР стремятся ограничить их права и автономию. Символом этого стал законопроект об экстрадиции, на демонстрации против которого выходили более миллиона людей. Противостояние продолжилось и после снятия его с рассмотрения.