Сотрудник ФБК Албуров отправлен под арест на 10 суток

Суд в Москве арестовал на 10 суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. Его признали виновным в организации несогласованной акции 3 августа в Москве. Албуров был задержан во время этой акции, которую разогнала полиция. Всего были задержаны, по данным ОВД-Инфо, около тысячи человек.

Сам Албуров связывает свой арест с опубликованным недавно расследованием ФБК о вице-мэре Москвы Наталье Сергуниной. В нём утверждается, что она обогатилась посредством продажи городской недвижимости фирмам, подконтрольным ее семье. Кроме того, в ФБК утверждают, что Сергунина курирует выборы в Мосгордуму, к которым не были допущены десятки независимых кандидатов. Отказ в их регистрации стал поводом для уличных акций протеста, в том числе и несогласованных - 27 июля и 3 августа.

Под административным арестом сейчас находится глава ФБК Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов. Следственный комитет на днях объявил о расследовании уголовного дела по обвинению в отмывании денег через ФБК. Обвиняемых по нему пока нет.