На фаната "Зенита" завели уголовное дело после стычки с ОМОНом

Против болельщика футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти, сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что болельщик уже задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Имя задержанного не называется – известно лишь, что он 1994 года рождения.

По версии следствия, болельщик "действуя умышленно и из хулиганских побуждений, ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН".

3 августа во время матча чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром" на территории "Газпром Арены" произошёл конфликт между болельщиками питерского клуба и сотрудниками правоохранительных органов. В Нацгвардии сообщали об одном пострадавшем бойце.

По информации СМИ, конфликт произошёл, когда фанаты в перерыве матча решили отодвинуть ограждения, чтобы расширить курительную зону, в которую не помещались все желающие.

Ранее стычка между ОМОНом и футбольными фанатами произошла в Ростове-на-Дону после матча между местным "Ростовом" и московским "Спартаком".

Причиной конфликта стало то, что столичных болельщиков долго не выпускали со стадиона, из-за чего в подтрибунном помещении возникла давка. Несколько болельщиков были избиты. В МВД заявили, что ОМОН законно применил силу.