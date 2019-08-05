Отменён обвинительный приговор депутату, сбившему насмерть пешехода

Верховный суд Якутии отменил обвинительный приговор бывшему депутату Госсобрания республики Николаю Румянцеву, который, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода.

Приговор был отменён после подачи защитой Румянцева апелляции. О причинах решения, принятого судом, не сообщается.

В мае этого года Якутский городской суд приговорил бывшего депутата к трём годам и шести месяцам колонии-поселения, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием Румянцева произошло в сентябре 2017 года на 23-м километре трассы Якутск – Намцы. Чиновник, который на тот момент входил в состав Госсобрания Якутии, сбил сразу трёх пешеходов. Один из них скончался на месте, двух других госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Экспертиза пришла к выводу, что водитель был пьян. Румянцев частично признал вину, но утверждал, что выпил алкоголь уже после аварии, а потерпевшие переходили дорогу в неположенном месте и в темноте. По данным же следствия, пешеходы в момент наезда находились на обочине дороги.

Как сообщали СМИ, в 2014 году депутат Румянцев был одним из инициаторов законопроекта об ограничении продажи алкоголя в Якутии.