Новая акция за честные выборы – 10 августа на проспекте Сахарова

Не допущенные к выборам кандидаты в депутаты Мосгордумы и поддерживающие их активисты решили провести 10 августа согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве с требованием допустить всех кандидатов на выборы и закрыть возбуждённые в последние дни уголовные дела против участников акций протеста.

Об этом говорится в документе под названием "Совместное заявление демократических сил", который опубликовала в Фейсбуке один из недопущенных кандидатов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Подписей под заявлением нет, пока неясно, кто его поддержал. Ряд независимых кандидатов сейчас находится под административным арестом, как и руководитель ФБК Алексей Навальный.

Накануне соратник Навального Леонид Волков заявлял, что акцию 10 августа не будут согласовывать с московскими властями. Новое заявление он пока не комментировал.

Заявку на митинг 10 августа ранее подавала муниципальный депутат Елена Русакова. Власти Москвы её согласовали, однако Русакова обещала обсудить возможность проведения митинга с другими незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму.

В заявлении содержится критика действий властей Москвы и полиции, задерживавшей людей на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа. Кроме того, в заявлении говорится, что "у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции. И власть обязана обеспечить их право гулять по городу, в том числе 10 августа".

Протесты в Москве продолжаются с середины июля, после того как стало известно об отказе десяткам независимых кандидатов в регистрации. Соболь с того же времени держит голодовку. Согласованный митинг на проспекте Сахарова 20 июля собрал, по разным данным, от 12 до 25 тысяч человек. После несогласованной акции в центре Москвы 27 июля было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", по нему арестованы 9 человек, ещё один задержан.