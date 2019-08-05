СК: один из обвиняемых по делу о "беспорядках" объявлен в розыск

Волонтёра предвыборного штаба Любови Соболь Сергея Фомина объявили в розыск по делу о так называемых массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом сообщил Следственный комитет.

По сообщению ведомства, Фомин "скрылся от органов предварительного следствия", и обвинение в участии в беспорядках ему предъявлено заочно. В сообщении говорится, что Фомин, "покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". При этом сам Фомин в ранее объяснил, что речь шла о его племяннике.

Утром в понедельник сайт ОВД-Инфо и другие СМИ сообщали о том, что Фомин был задержан и доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сообщение СК опровергает эту информацию.

Фомин - десятый обвиняемый по этому делу. Ранее в понедельник под арест были отправлены трое обвиняемых, а на прошлой неделе ещё шесть. Власти квалифицируют акцию 27 июля в центре Москвы за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму как "массовые беспорядки", которые организовали "неизвестные лица". Адвокаты арестованных и правозащитники считают, что никаких беспорядков 27 июля не было, речь шла о мирной, пусть и несогласованной, акции.