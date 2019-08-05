В Красноярском крае археологи нашли могильник пятого века нашей эры

В Красноярском крае археологи обнаружили могильник пятого века нашей эры. По словам ученых это крупнейшее захоронение того времени в регионе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сибирского федерального университета.

В 12 погребениях учёные нашли около двух тысяч предметов: наконечники стрел, железные ножи, железные пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы.

По словам археологов, это самый ранний и самый крупный из найденных на территории енисейской Сибири памятник, относящийся к первому тысячелетию нашей эры. Кроме того, это первый могильник эпохи раннего средневековья, обнаруженный в лесной зоне Красноярского края. В экспедиции также участвовали археологи Цзилиньского и Пекинского народных университетов.

Тела погребенных сначала сжигали, а прах хоронили в неглубоких ямах. Учёные собираются изучить хронологию и культурную принадлежность найденных предметов. Часть образцов отвезут в Китай, где будут проведены палеогенетические исследования, необходимые для определения пола, возраста погребенных, их расовой принадлежности.