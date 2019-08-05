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МИД Франции осудил действия полиции в Москве 3 августа

Полиция задерживает Любовь Соболь, юриста, соратника Алексея Навального, 3 августа 2019

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Франция осуждает задержания и чрезмерное применение силы к протестующим в Москве на акции 3 августа, говорится в заявлении французского министерства иностранных дел. Россия, как член Совета Европы и ОБСЕ, должна соблюдать взятые на себя обязательства, подчёркивается в заявлении. В МИДе также призвали немедленно отпустить всех задержанных.

"Мы напоминаем нашу приверженность свободе слова во всех её проявлениях. Это включает право на свободу собраний и на свободные и прозрачные выборы", говорится в заявлении МИД Франции по поводу насильственных действий полиции в Москве к участникам мирных протестов.

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