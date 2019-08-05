В Биаррице накануне саммита G7 акция против пыток в России

В Биаррице накануне саммита "большой семёрки" началась международная акция против пыток и репрессий в России.

Вдовы убитых в застенках заключённых Лиза Яковлева-Закамская и Наталья Пшеничная, сын убитого в питерском СИЗО предпринимателя Валерия Пшеничного Денис, а также правозащитники из Gulagu.net и известный художник Сэмуэль Дугадос проводят в Биаррице акцию, чтобы привлечь внимание мировых политиков и международных СМИ к проблеме систематических пыток в России. Активисты считают, что необходимо всем миром добиться пресечения порочной гулаговской практики унижений, насилия, пыток и расправ над заключёнными. "Все вместе мы говорим сегодня НЕТ репрессиям и пыткам!" - написали в Фейсбуке участники акции.

Индивидуальный предприниматель Александр Закамский был задержан сотрудниками УФСБ Калининграда 4 марта 2018 года, жестоко избит и подвергнут пыткам. 9 марта его тело было обнаружено в одиночной камере СИЗО Калининграда. после сделанных им в суде и на следствии заявлений о пытках и наркотиках, подброшенных оперативниками УФСБ.

В середине января 2018 года владелец и генеральный директор ОАО "НовИТ Про" Валерий Пшеничный был арестован в Санкт-Петербурге. 5 февраля 2018 года его тело было обнаружено в камере петербургского СИЗО-4 со следами жутких пыток.

Причастные к пыткам и насилию, к насильственной гибели заключённых до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности. Семьи жертв пыток из-за угроз спецслужб вынужденно покинули Россию, чтобы спасти свои жизни, свободу и иметь возможность добиваться справедливости без угрозы для жизни, а также рассказать миру правду о происходящем в российских застенках.