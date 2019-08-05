Суд оштрафовал крымских активистов за поддержку осуждённых

Мещанский районный суд рассмотрел дела трех участников акции в поддержку проходящих по делу "Хизб ут-Тахрир" — Ибриша Сейдаметова, Айдера Кадырова и Сейдамета Гафарова. Всем им назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе "Крымская солидарность" в фейсбуке.

11 июля в Москве были задержаны 44 крымскотатарских активистов, пришедших к зданию Верховного суда поддержать осуждённых по делу "Хизб ут-Тахрир". Их посадили в автозаки и доставили в ОВД. На всех были составлены протоколы о нарушении правил проведения мероприятия.

29 июля Таганский районный суд рассмотрел дела 18 человек, которых доставили в Таганский ОВД. Тогда им всем назначили штраф 20 тысяч рублей. Дела остальных 23 задержанных на акции будут рассмотрены в течение августа, сообщает ОВД-Инфо.

По делу "Хизб ут-Тахрир" проходят четыре человека, в декабре 2018 года их приговорили к различным срокам лишения свободы. Энвера Мамутова – к 17 годам колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы по обвинению в организации деятельности террористической организации. Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова – к девяти годам строгого режима и году граничения свободы за участие в террористической организаии. Всех четверых также признали виновными в приготовлении к насильственному захвату власти. 11 июля 2019 года, в день, когда у здания Верховного суда были задержаны 44 активиста, суд смягчил приговоры — на три месяца каждому.

Исламская партия "Хизб ут-Тахрир" признана террористической организацией на территории России. Информационно-аналитический центр "Сова" считает запрет неправомерным, так как российские сторонники исламской партии не были замечены в призывах к насилию.