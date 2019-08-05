Губернатор: "Есть определённые проблемы с самим городом Ачинском

В Ачинском районе Красноярского края этой ночью проводится эвакуация жителей. В опасной зоне оказались около 6 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор края Александр Усс. Глава региона сообщил, что в происшествии пострадали, по разным данным, от 5 до 8 человек. Их доставили в Ачинскую районную больницу.

По словам губернатора, в район чрезвычайного происшествия направляются специалисты из Минобороны. Усс отметил, что "есть определенные проблемы и с самим городом Ачинском". Термин "определённые проблемы" обычно используется представителями властной номенклатуры для описания тяжёлых ситуаций, при которых они не могут оглашать информацию для граждан без одобрения вышестоящими инстанциями.

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"Нужно обеспечить безопасность части предприятий, которые могут попасть в зону поражения, обеспечить движение по федеральной трассе и вообще сделать так, чтобы город жил нормальной жизнь", — приводит высказывание губернатора Александра Усса сайт NewsLab.ru