Губернатор: "Есть определённые проблемы с самим городом Ачинском

В Ачинском районе Красноярского края этой ночью проводится эвакуация жителей. В опасной зоне оказались около 6 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор края Александр Усс. Глава региона сообщил, что в происшествии пострадали, по разным данным, от 5 до 8 человек. Их доставили в Ачинскую районную больницу.
По словам губернатора, в район чрезвычайного происшествия направляются специалисты из Минобороны. Усс отметил, что "есть определенные проблемы и с самим городом Ачинском". Термин "определённые проблемы" обычно используется представителями властной номенклатуры для описания тяжёлых ситуаций, при которых они не могут оглашать информацию для граждан без одобрения вышестоящими инстанциями.
"Нужно обеспечить безопасность части предприятий, которые могут попасть в зону поражения, обеспечить движение по федеральной трассе и вообще сделать так, чтобы город жил нормальной жизнь", — приводит высказывание губернатора Александра Усса сайт NewsLab.ru
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