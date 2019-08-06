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Причиной взрывов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор

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Причиной пожара и серии взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова.

Генерал, прибывший в Красноярский край с экспертами, заявил, что арсенал будет расформирован, а окончательную причину инцидента установит следствие.

По последним данным, в результате пожара и взрывов на складе воинской части в селе Каменка пострадали двенадцать человек, шесть из них госпитализированы.

Сообщалось, что пожар на в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам начался днём 5 августа. Личный состав воинской части и несколько тысяч жителей близлежащих населённых пунктов были эвакуированы.

В ночь на вторник генерал Булгаков объявил, что взрывы прекратились. Эту информацию изданию "Сибирь.Реалии" подтвердили и местные жители. По словам военных, всё еще сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

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