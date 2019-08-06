Трамп подписал указ о блокировке госактивов Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, полностью блокирующий все размещённые в стране государственные активы Венесуэлы.
Ограничительные меры распространяются на правительство Николаса Мадуро, а также любые подконтрольные ему политические ведомства и структуры, включая Центральный банк Венесуэлы и нефтяную компанию PDVSA. Все их интересы и имущество в США блокируются и не подлежат передаче, оплате, экспорту или изъятию.
Американские компании и частные лица лишаются возможности вести бизнес с правительством Мадуро и теми, кто его поддерживает, пишет Associated Press.
По мнению собеседника агентства в расположенной в США консалтинговой компании Caracas Capital Markets, Вашингтон намерен распространить действие ограничений на сотрудничающих с Мадуро юридических и физических лиц в России, Китае, Турции, Иране и на Кубе.
- В минувший четверг Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения режима карантина или даже блокады в отношении Венесуэлы. Никаких деталей о сроках или масштабах такой акции Трамп не привел.
- Корреспондент задал Трампу вопрос, рассматривает ли он сценарии с установлением карантина или блокады в свете обширного сотрудничества с Венесуэлой Китая и Ирана. "Да, рассматриваю", – ответил президент США.
- Соединенные Штаты и большинство других стран Запада признают в качестве законного временного правителя Венесуэлы главу парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом в январе. Реальная власть в стране остаётся в руках Мадуро, которого поддерживают, в частности, Китай, Иран и Россия, отправившая в Венесуэлу своих военных советников.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.