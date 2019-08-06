Трамп подписал указ о блокировке госактивов Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, полностью блокирующий все размещённые в стране государственные активы Венесуэлы.

Ограничительные меры распространяются на правительство Николаса Мадуро, а также любые подконтрольные ему политические ведомства и структуры, включая Центральный банк Венесуэлы и нефтяную компанию PDVSA. Все их интересы и имущество в США блокируются и не подлежат передаче, оплате, экспорту или изъятию.

Американские компании и частные лица лишаются возможности вести бизнес с правительством Мадуро и теми, кто его поддерживает, пишет Associated Press.

По мнению собеседника агентства в расположенной в США консалтинговой компании Caracas Capital Markets, Вашингтон намерен распространить действие ограничений на сотрудничающих с Мадуро юридических и физических лиц в России, Китае, Турции, Иране и на Кубе.