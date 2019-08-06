В Красноярске в отношении двух последователей религиозного движения Свидетелей Иеговы возбуждено уголовное дело за вербовку в экстремистскую организацию. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
По предварительной версии следствия, 45-летняя женщина и 62-летний мужчина "осуществляли целенаправленную работу по вовлечению в экстремистскую деятельность граждан РФ, организовали проведение собраний и обучение адептов по месту своего жительства".
В июле в Красноярске прошли обыски в трёх квартирах местных жителей, которых подозревают в принадлежности к религиозному движению Свидетелей Иеговы.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. С того времени, по данным "Мемориала", 39 сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию. 29 из них была избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.
- Большинству из арестованных предъявлены обвинения по статье "Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
- Преследования Свидетелей Иеговы в России неоднократно осуждали международные правозащитные организации.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.