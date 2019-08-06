В Красноярске в отношении двух последователей религиозного движения Свидетелей Иеговы возбуждено уголовное дело за вербовку в экстремистскую организацию. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительной версии следствия, 45-летняя женщина и 62-летний мужчина "осуществляли целенаправленную работу по вовлечению в экстремистскую деятельность граждан РФ, организовали проведение собраний и обучение адептов по месту своего жительства".

​В июле в Красноярске прошли обыски в трёх квартирах местных жителей, которых подозревают в принадлежности к религиозному движению Свидетелей Иеговы.