Лидер "АукцЫона" Леонид Фёдоров спел в поддержку Юрия Дмитриева 

Лидер группы "АукцЫон" Леонид Фёдоров дал концерт в поддержку главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, арестованного по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмной дочери.

В эфире телеканала "Дождь" Фёдоров спел в поддержку Дмитриева шесть песен, среди которых три - "Попугай", "Из неба и воды" и "Всё для них" – прозвучали впервые.

Музыкант также заявил, что Сталин, его окружение, участвовавшее в репрессиях, а также люди, пытающиеся обелить их сейчас - злодеи.

"И те, кто пытаются помешать таким хорошим людям, как Юрий Алексеевич Дмитриев, мне кажется, тоже злодеи", – подчеркнул Фёдоров.