Лидер "АукцЫона" Леонид Фёдоров спел в поддержку Юрия Дмитриева 

Лидер группы "АукцЫон" Леонид Фёдоров дал концерт в поддержку главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, арестованного по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмной дочери.
В эфире телеканала "Дождь" Фёдоров спел в поддержку Дмитриева шесть песен, среди которых три - "Попугай", "Из неба и воды" и "Всё для них" – прозвучали впервые.
Музыкант также заявил, что Сталин, его окружение, участвовавшее в репрессиях, а также люди, пытающиеся обелить их сейчас - злодеи.
"И те, кто пытаются помешать таким хорошим людям, как Юрий Алексеевич Дмитриев, мне кажется, тоже злодеи", – подчеркнул Фёдоров.
- Руководитель карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года по обвинению в изготовлении детской порнографии. Поводом послужили фотографии его несовершеннолетней приёмной дочери в обнажённом виде, найденные в домашнем компьютере историка. Дмитриев утверждал, что снимки не носят порнографического характера, а представляют собой дневник здоровья ребёнка, который он отправлял в надзорные органы. Защита обращала внимание на странные обстоятельства, предшествовавшие задержанию Дмитриева: кто-то проникал в квартиру правозащитника и включал его компьютер. После этого на лидера карельского "Мемориала" поступило анонимное заявление в прокуратуру, и вскоре он был взят под стражу.
- В начале апреля 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева и предоставил ему право на реабилитацию.
- 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил решение городского суда и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение. Спустя две недели историк был вновь арестован – уже по подозрению в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Девочка дала на главу "Мемориала" показания, которых ранее не было. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев считает обвинения в насилии необоснованными и полагает, что новое уголовное дело развалится так же, как и предыдущее. Суд над Дмитриевым в закрытом режиме проходит сейчас в Петрозаводске.
- Юрий Дмитриев – историк, специализирующийся на сохранении памяти жертв ГУЛАГа. Экспедиции под его руководством обнаружили места захоронений политических заключённых в Сандармохе и в Красном Бору в Карелии. В Сандармохе было расстреляно почти 10 тысяч человек – это одно из крупнейших захоронений в регионе.
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