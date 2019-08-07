Письмо из Лабытнанги. Банкир Френкель обвиняет генерала ФСБ

5 августа стало известно о том, что банкир Алексей Френкель, осуждённый за организацию убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова, даст новые показания – о причастности к убийству братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В распоряжении Радио Свобода оказалось письмо, которое Френкель написал из ИК-8 города Лабытнанги. В нём ничего не сказано про братьев Магомедовых, но говорится о первом заместителе главы ФСБ Сергее Смирнове. По мнению не признавшего вины Френкеля, именно он стоит за его арестом и, следовательно, был причастен к убийству зампреда.

Покушение на первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова было совершено вечером 13 сентября 2006 года, он скончался от ранений на следующее утро. В октябре того же года были задержаны предполагаемые исполнители убийства – трое граждан Украины Алексей Половинкин, Александр Белокопытов и Максим Прогляда. В январе 2007-го Генеральная прокуратура объявила о задержании заказчика убийства – Алексея Френкеля, члена совета директоров "ВИП-банка". По версии следствия, Френкель заплатил за убийство $300 тыс., оно стало местью за отзыв лицензии у "ВИП-банка" в июне 2006-го и банка "Европроминвест" в ноябре 2006-го, где работал брат Френкеля. Сам банкир своей вины не признал.

В письме, подлинность которого в разговоре с РС подтвердил адвокат Френкеля Эдуард Гладилин, банкир рассказывает, что за две недели до убийства Козлова встречался с известными на финансовом рынке персонажами, которых он называет "обнальщиками": Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г. Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка. По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве.

Прослушка по выбору

В 2006 году, кода был застрелен Андрей Козлов, Мязин и Двоскин были в разработке у Департамента экономической безопасности МВД РФ по подозрению в организации масштабных операций по "сжиганию" банков и вывода за рубеж сотен миллиардов рублей – так называемое "дело Джубы", обнальщика Джумбера Эмбакидзе (сейчас он, по неподтверждённым данным, живёт в Лондоне). Дело вёл тогдашний заместитель руководителя департамента Дмитрий Целяков, который рассказал РС, что телефоны фигурантов расследования прослушивались, в частности, через полчаса после убийства Козлова Джубе позвонил бывший сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозёров по кличке Фламинго и сказал ему, что "за всё будет отвечать Френкель как самое слабое звено всей системы".

Сам Целяков сомневается в том, что заказчиком убийства Козлова был Френкель. По его словам, банкир хоть и участвовал в схемах по обналичиванию денег вместе с Джубой, Мязиным и Двоскиным, но был слишком мелкой рыбёшкой, у него не было мотивов для устранения зампреда ЦБ. Любопытно, что в основу приговора Френкеля легла в том числе и прослушка телефонных переговоров, изъятая из дела Джубы, вот только, по словам Целякова, следствие изъяло прослушки выборочно, не приобщив к делу доказательства, которые свидетельствовали о невиновности Френкеля.

Дело Джубы тем временем было приостановлено, а в 2010 году и самого Целякова посадили на 6 лет за покушение на мошенничество. По его словам, его дело было сфабриковано, организатором уголовного преследования выступил всё тот же Евгений Двоскин.

Смотрины с генералом

Согласно письму Френкеля, Двоскин с Мязиным встретились с ним ещё раз – через полтора месяца после убийства Козлова. После этой встречи на Френкеля "началась массированная атака" в СМИ, где его называли хозяином "империи отмывочных банков". На третью встречу, 10 января 2007 года, приехал также первый заместитель главы ФСБ, новоиспечённый генерал Сергей Смирнов. В ночь с 10 на 11 января Френкель был задержан. Френкель убеждён: Мязин и Двоскин, представившие Френкеля Смирнову как "гения финансовых операций", просто проводили "смотрины", представляли его генералу как будущую "жертву", которую назначат организатором убийства Козлова.

​Имя Смирнова (официально самого богатого сотрудника ФСБ) всплыло в связи с уголовным делом против сотрудников банковского отдела Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова (при обысках у них нашли денег и ценностей на 12 млрд рублей). После ареста Фролова и Черкалина совладелец банка "Интелфинанс" Михаил Завертяев рассказал журналистам, как Двоскин и Мязин в 2007 году пытались осуществить рейдерский захват его банка. Двоскин со своим охранником даже якобы избил Завертяева в его кабинете, после чего тот попал в НИИ Склифосовского, а после этого из "Интелфинанса" было выведено 11,7 млрд рублей.

После нападения Завертяев написал заявление в полицию, уголовное дело возбудили, но впоследствии приостановили. В январе 2008 года ЦБ отозвал у "Интелфинанса" лицензию, а летом Завертяев встретился с сотрудниками ФСБ Фроловым, Черкалиным и Смирновым. "У встречи, как ему показалось, было две цели: выяснить, какие свидетельства визита Двоскина есть у банкира, и убедить его прекратить пытаться вернуть выведенные активы. С Двоскиным чекисты, как ему показалось, были прекрасно знакомы”, – пишет The Bell. Завертяев на условия сотрудников ФСБ не согласился.

Кто убил зампреда?

Помимо письма Алексей Френкель также нарисовал примерную схему организации убийства зампреда ЦБ. С самим Френкелем связаться не удалось, его адвокат Эдуард Гладилин не стал комментировать схему, нарисованную его клиентом, но РС обратилось за разъяснениями к Дмитрию Целякову, который помимо "дела Джубы" неофициально собирал информацию и по убийству Козлова.

Мязин вместе с Двоскиным под покровительством сотрудника ФСБ Фролова должны были увести следствие от реального заказчика преступления

Если верить схеме, слежку за Козловым осуществляли осуждённые за его убийство уроженцы Луганска Белокопытов, Половинкин и Прогляда, которые через осуждённых по тому же делу Погоржевского и Космынина были связаны с Иваном Мязиным. Мязин вместе с Двоскиным под покровительством сотрудника Управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова должны были увести следствие от реального заказчика преступления. Фролов, возможно, оказывал давление на следователя Хомицкого, а самого Фролова якобы прикрывал генерал Сергей Смирнов.

Также, если верить схеме Френкеля, Мязин с Двоскиным были связаны с другими известными киллерами: Асланом Гагиевым и Максимом Николаевым, сотрудником Оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Москве. Согласно схеме, именно Николаев, а не осуждённый за убийство Белокопытов, застрелил Козлова. Николаева в 2010-м убили его же подельники, а Гагиева в 2018-м экстрадировали в Россию из Австрии и осудили за многочисленные убийства. Правоохранительные органы должны были проверить связь Гагиева с управлением "К" ФСБ и лично с Дмитрием Фроловым, но информации о том, как идёт следствие, у РС нет.

Первым свидетелем, давшим показания на Френкеля, стала уроженка Дагестана Лиана Аскерова, следователь по особо важным делам при главе СК Валерий Хомицкий трогательно рассказывает, как она раскололась, обсуждая фильм Павла Лунгина "Остров".

По словам Дмитрия Целякова, Аскерова вместе с Френкелем занималась обналичкой денег из Дагестана и Чечни (в Чечне тогда не было банков, большая часть чеченских денег проходила через дагестанские банки). Именно она, по мнению Целякова, могла бы вывести и на братьев Магомедовых, сотрудничавших с Мязиным, Двоскиным и их знакомыми чекистами. Аскерова и её знакомый предприниматель Борис Шафрай также были осуждены по делу об убийстве Козлова, но уже должны быть на свободе.

Радио Свобода отправило официальный запрос Сергею Смирнову в ФСБ России с просьбой прокомментировать содержание письма.

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