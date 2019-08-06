Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Нобелевский лауреат по литературе, обладательница Пулитцеровской премии Тони Моррисон умерла на 89 году жизни. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на её издателя.

В 1993 году Моррисон стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию. Она получила её с формулировкой "за то, что в своих полных мечты и поэзии романах оживила абсолютно необходимый аспект американской реальности".

Мориссон начала писать в 38 лет, в своих романах писательница описывала жизнь чернокожего населения Соединённых Штатов, рассказывая о рабстве как психологическом явлении, и акцентируя внимание на ​отношениях внутри афроамериканского сообщества страны.

Один из самых известных романов Моррисон, — "Возлюбленная," — рассказывал о чернокожей женщине, которая убила свою дочь, чтобы спасти её от рабства.

Несмотря на то, что рабство и расизм были неизбежным фоном романов Моррисон, основными её темами были чудеса выживания, поиски себя, и взаимодействия между людьми, — отмечала в эфире Радио Свобода поэт Марина Ефимова.