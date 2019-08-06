СК снизил число пострадавших от взрывов под Ачинском

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в результате взрывов на складе боеприпасов недалеко от города Ачинск Красноярского края один человек погиб и восемь получили различные травмы от осколков. Ведомство возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть".

По версии следствия, во время погрузки и разгрузки боеприпасов по неустановленной причине начался пожар, после чего начались неконтролируемые взрывы снарядов.

В свою очередь, региональное управления Минздрава во вторник утром сообщало о двенадцати пострадавших из-за взрывов, шестеро из которых были госпитализированы, и ещё об одном пропавшем без вести. Позже губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о свидетелях гибели пропавшего.

Пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе начался днём 5 августа. Из населенных пунктов в радиусе 20 километров были эвакуированы около 16 тысяч человек, включая весь личный состав близлежащей воинской части. Детонация снарядов прекратилась только на следующий день.