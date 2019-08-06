Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Об этом сообщает издание The Hill. Ожидается, что дипломат останется на своём посту до 3 октября.

В заявлении на имя президента США Дональда Трампа Хантсман отметил, что польщен доверием, которое было оказано ему как послу Соединенных Штатов в России в исторически сложный период двусторонних отношений, отмечает The Hill.

По данным американских СМИ, Хантсман намерен вернуться в штат Юта и выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора на предстоящих выборах.

Хантстман – член Республиканской партии. Служил в администрации Белого дома со времён Рональда Рейгана. Он занял пост посла США в России в 2017 году. С 2005 по 2009 год был губернатором штата Юта. Оставил пост после назначения на должность посла США в Китае.