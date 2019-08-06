Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Соболь на выборах

Рабочая группа Центризбиркома России рекомендовала не регистрировать юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы. Прямую трансляцию заседания вело Радио Свобода.

Члены рабочей группы на заседании признали действительными семь подписей в поддержку Соболь. Для регистрации юристу ФБК не хватило 239 подписей.

Ранее сегодня рабочая группа ЦИК единогласно отказала в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы оппозиционному политику Дмитрию Гудкову. По данным рабочей группы, при сборе подписей в поддержку оппозиционера допущены ошибки. Кроме того, избирательная комиссия 43-го округа Москвы отказала в регистрации кандидатом в депутаты в Мосгордуму представителю партии "Яблоко" Сергею Митрохину.

Всего в ЦИК на отказ в регистрации пожаловались 19 кандидатов в депутаты Мосгордумы.