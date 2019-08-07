Кузбасский оппозиционный активист рассказал об избиении

В городе Калтан Кемеровской области избит оппозиционный активист Дмитрий Миропольцев. В среду, 7 августа, примерно в 9 утра на него напал неизвестный. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщил сам пострадавший.

По словам активиста, к нему подошёл неизвестный крепкого телосложения в толстовке с капюшоном и медицинской маске. Он протянул руку чтобы поздороваться и Миропольцев решил, что это его знакомый. "Неожиданно он нанёс удары, потребовал перестать "копать" под администрацию Калтана", – заявил активист.

​У Дмитрия Миропольцева выбито два зуба и, возможно, сломан нос. Он вызвал врачей и полицию. В МВД пока не прокомментировали "Сибирь.Реалиям" избиение активиста.

Миропольцев связывает нападение со своей гражданской деятельностью. Он рассказал, что по его жалобе была признана незаконной "схема финансирования муниципальных дорожников". По словам пострадавшего, "это более 50 миллионов рублей в год".

Юрист и гражданский активист Дмитрий Миропольцев известен в регионе попытками добиться отмены выборов главы города Новокузнецка после того, как он обнаружил нарушения при регистрации действующего мэра Сергея Кузнецова в качестве кандидата.​