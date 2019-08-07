Генпрокуратура Украины "видит" участников убийства Павла Шеремета

Генеральная прокуратура Украины "видит" предполагаемых участников убийства Павла Шеремета, но для продвижения расследования необходимо собрать доказательства. Об этом заявил глава Генпрокуратуры Юрий Луценко в интервью "Радіо НВ". Приводить какие-либо подробности по "участникам" убийства он отказался.

Шеремет – белорусский оппозиционный журналист, много лет работавший в России, а за два года до гибели переехавший в Киев. 20 июля 2016 года на него было совершено покушение, ему подложили взрывчатку под автомобиль. Следствие считает профессиональную деятельность редактора "Украинской правды" основным мотивом преступления.

Наказать виновных в убийстве журналиста обещал бывший президент Украины Петр Порошенко. Но за три года следствие так и не установило ни организаторов, ни исполнителей покушения. Новый президент страны Владимир Зеленский в конце прошлого месяца провёл встречу с главой Национальной полиции по поводу хода расследования. По её итогам Зеленский заявил: "...думаю, что у нас с вами будет результат".