Зеленский попросил Путина "повлиять" на сепаратистов

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил его повлиять на сепаратистов в Донбассе. Об этом сам Зеленский сообщил после срочного совещания с командованием украинской армии. Глава государства созвал его из-за очередного обострения ситуации на линии разграничения – вчера при обстреле со стороны сепаратистов погибли четверо украинских военных.

"Я утром разговаривал с Путиным, я ему сказал, что это (гибель военных. – Прим.) нас не приближает к миру. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", – цитирует Зеленского РБК "Украина".

21 июня на востоке Украины было объявлено очередное перемирие. Однако стороны конфликта продолжили обвинять друг друга в обстрелах. Из-за очередного обострения ситуации в регионе Зеленский сегодня заявил, что может прервать свой визит в Турцию. Он также анонсировал переговоры по Донбассу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Кремле разговор Путина и Зеленского пока не прокомментировали.