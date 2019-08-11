Владимир Путин. Лицо власти

Эпоха российской истории, которая будет связана с именем Владимира Путина, началась 9 августа 1999 года. Тогда, конечно, никто не мог предположить, что не слишком широко известный директор ФСБ, назначенный и.о. главы правительства России, продержится у власти 20 (на данный момент) лет. Как долго продлится эпоха Путина, не знает сегодня опять-таки никто. Хотя ответ на часто задававшийся 20 лет назад вопрос "Who is Mr Putin?" сейчас уже куда яснее, чем в первые годы его правления. Владимир Путин, надолго ставший лицом российской власти, менялся - и в политическом, и в человеческом, чисто физическом плане. В нашей фотогалерее отражены эти изменения за 20 лет путинской эпохи.

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