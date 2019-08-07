Судебные приставы проводят рейды по квартирам задержанных 27 июля

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов проводят "рейдовые мероприятия" в квартирах задержанных на акции протеста 27 июля, сообщил телеканал "Москва 24".

По словам заместителя руководителя московского управления ФССП Евгения Клименко, часть задержанных имеет задолженности на общую сумму 26 миллионов рублей. Как заявил Клименко, в основном это "кредитные обязательства".

Судебные приставы обходят квартиры для того, чтобы установить материальное положение участников митинга, и если оно позволяет - арестовать имущество в счёт погашения задолженностей. Отмечается, что должников, которых приставы не застали дома, могут объявить в розыск.

Несогласованная акция оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в центре Москвы. Полиция задержала почти полторы тысячи человек. Девять из них арестованы на два месяца по уголовному делу о массовых беспорядках, которое было возбуждено после акции. Ещё один участник протеста объявлен в федеральный розыск.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" на супружескую пару, пришедшую на акцию с ребёнком.

Правозащитники, в свою очередь, отмечают, что ничего из того, что позволило бы квалифицировать действия протестующих как "массовые беспорядки", 27 июля не произошло.

Новая акция оппозиции пройдёт 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Она согласована с мэрией Москвы.

Новая акция оппозиции пройдёт 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Она согласована с мэрией Москвы.