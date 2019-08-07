Власти узбекского Самарканда обязали владельцев дорогих автомобилей бесплатно возить гостей местного музыкального фестиваля. Об этом сообщает Радио Озодлик — Узбекская служба Радио Свобода.

С 23 по 30 августа в городе запланировано проведение международного фестиваля мелодий востока "Шарк тароналари". В нём должны принять участие представители 78 стран. Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать генеральный директор ЮНЕСКО. Согласно сообщениям жителей города, региональные власти обязали владельцев дорогих автомобилей обслуживать гостей фестиваля.

В распоряжении редакции "Озодлика" имеется копия документа, подписанного начальником управления безопасности дорожного движения региона, в котором он обязывает руководителя местной компании передать принадлежащий ей автомобиль в пользование администрацией. Местный блогер сообщил радиостанции, что аналогичные распоряжения получали владельцев дорогих машин и во время других мероприятий.

Представитель администрации Самаркандской области заявил корреспонденту "Озодлика", что бесплатные услуги для гостей от владельцев дорогих автомобилей — "это высокая форма гостеприимства, присущая менталитету самаркандцев", а бесплатную работу жители города исполняют "по зову сердца".

Один из чиновников городской автоинспекции заявил "Озодлику", что государство имеет право пользоваться автомобилями граждан в случае чрезвычайных ситуаций. Однако на вопрос, является ли такой ситуацией фестиваль, чиновник не ответил и бросил трубку.