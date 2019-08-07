С сентября этого года ученики младших классов российских школ начнут изучение Конституции Российской Федерации в стихах, сообщают "Известия".

Специальное учебное пособие выпущено при участии членов Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда "Стратегия будущего" и Института развития местных сообществ.

Один из разработчиков книги, вице-президент фонда "Стратегия будущего" Антон Семикин, заявил, что её авторы "акцентировали внимание на базовых ценностях российского государства и общества", а также "на базовых правах и свободах, которые описаны в первой и второй частях Конституции".

"Известия" приводят несколько цитат из пособия – в частности, о всеобщей воинской обязанности, хотя книга предназначена для детей от 8 до 14 лет:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на её защиту встанешь

И в руку ты ружьё возьмёшь

И будешь защищать Россию,

А может, за неё падёшь.

В свою очередь, о праве пользования родным языком авторы пособия сообщают детям следующее:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

Отмечается, что "базовые ценности российского государства и общества" проиллюстрированы не профессиональными художниками, а детьми: рисунки собирали во время конкурса "Если бы я был президентом", который прошёл в школах России этой весной. В частности, судебная власть в пособии представлена в роли мудрой совы, под которой авторы разместили подпись: "Не думай даже уйти от зорких её глаз".

Также в пособии разбираются нарушения гражданских прав на примере сказочных ситуаций: например, хорёк отправляется под суд за ложное обвинение лисицы в убийстве кур, а кукушку лишают родительских прав за то, что она подбросила яйцо в гнездо зимородку.

Ответственный секретарь Конституционной комиссии России и один из авторов основного закона страны Олег Румянцев, ознакомившись с пособием, одобрил его, заявив, что "в нём собраны основополагающие постулаты правовой культуры".