Власти Москвы запретили выступление "Кровостока", Face и IC3PEAK на согласованном на 10 августа митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на одного из организаторов митинга — Петра Верзилова. Чиновники не назвали причину запрета. В день акции в Парке Горького запланирован музыкальный фестиваль, анонсированный только в среду.

По словам Верзилова, решение мэрии озвучил первый замглавы департамента безопасности города Василий Олейник. Чиновник не назвал причину запрета. Организаторы мероприятия пообещали настаивать на том, чтобы музыканты все же выступили, Верзилов не исключил, что в случае отмены выступлений музыкантов проведение акции будет невозможным.