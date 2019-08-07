Израиль получил последнюю часть архива Франца Кафки

Национальная библиотека Израиля получила последнюю часть рукописей Франца Кафки, чешского немецкоязычного прозаика еврейского происхождения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Библиотека получила три черновых варианта рассказа Кафки "Свадебные приготовления в деревне", тетрадь, в которой он практиковал иврит, сотни личных писем друзьям, путевые журналы и рисунки. Часть из них не была опубликована. Представители библиотеки заявили, что рукописи будут оцифрованы к концу года, после чего станут доступны для общественности.

Произведения хранились у двух сестёр. Они утверждали, что унаследовали архив от их матери Эстер Хоффе. Она работала секретарём у друга и биографа писателя – Макса Брода. Кафка завещал ему свои рукописи и поручил сжечь, но Брод этого не сделал.

Документы несколько десятилетий хранились в сейфе швейцарского банка, вложенные туда Хоффе. В 2008 году сёстры начали судебный процесс, утверждая, что рукописи принадлежат им. Весной этого года швейцарский суд постановил, что архив должен быть передан Израилю.