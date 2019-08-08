Объявленный в розыск активист Фомин добровольно пришёл в полицию

Активист Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о "массовых беспорядках", вернулся в Москву и добровольно сдался полицейским. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона".
Фомин уверен в своей правоте и настаивает, что не совершал ничего противозаконного. По словам активиста, он не хотел, чтобы у следователей была возможность сообщить о его поимке и о том, что он перед этим скрывался.
Сергей Фомин рассказал, что последние несколько дней провёл на отдыхе, а в ночь на четверг вместе с адвокатом пришёл в следственное управление по Москве. Там ему не открыли, а по телефону горячей линии активист не смог получить внятный ответ, что ему делать.
В итоге Фомин пришёл в отдел полиции "Замоскворечье", где его допросили и задержали.
- Сергей Фомин – один из обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти Москвы считают акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Всего по этому делу проходит 11 человек
- Фомина также Его подозревают в том, что он взял на руки чужого ребёнка, чтобы беспрепятственно пройти мимо полицейского оцепления. Прокуратура потребовала лишить семейную пару Ольгу и Дмитрия Проказовых родительских прав. Сами они рассказывали, что Фомин – крёстный отец их сына, и что активист не использовал ребёнка для прохода через оцепление, а просто взял его на руки.