Объявленный в розыск активист Фомин добровольно пришёл в полицию

Активист Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о "массовых беспорядках", вернулся в Москву и добровольно сдался полицейским. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона".

Фомин уверен в своей правоте и настаивает, что не совершал ничего противозаконного. По словам активиста, он не хотел, чтобы у следователей была возможность сообщить о его поимке и о том, что он перед этим скрывался.

Сергей Фомин рассказал, что последние несколько дней провёл на отдыхе, а в ночь на четверг вместе с адвокатом пришёл в следственное управление по Москве. Там ему не открыли, а по телефону горячей линии активист не смог получить внятный ответ, что ему делать.

В итоге Фомин пришёл в отдел полиции "Замоскворечье", где его допросили и задержали.