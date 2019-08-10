Протестная солидарность: Егор Жуков и другие

Почему, вопреки силовым действиям властей, судам и штрафам, растет гражданская солидарность в студенческой среде?
Выясняем с редактором интернет-журнала Dоxa Арменом Арамяном, студенткой Анастасией Якубовской и преподавателем, сотрудником Международного Мемориала Алексеем Макаровым.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 10 августа, в семь часов вечера.
Видео будет доступно после выхода в эфир
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