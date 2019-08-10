Протестная солидарность: Егор Жуков и другие

Почему, вопреки силовым действиям властей, судам и штрафам, растет гражданская солидарность в студенческой среде?

Выясняем с редактором интернет-журнала Dоxa Арменом Арамяном, студенткой Анастасией Якубовской и преподавателем, сотрудником Международного Мемориала Алексеем Макаровым.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 10 августа, в семь часов вечера.

Видео будет доступно после выхода в эфир