Конгрессмены в США потребовали допросить бывшего юриста Трампа

Юридический комитет Палаты представителей США попросил федеральный суд обязать бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана дать показания о возможном препятствовании расследованию вмешательства России в выборы 2016 года со стороны президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

В своём иске конгрессмены указывают, что показания Макгана важны для принятия решения о начале процедуры импичмента действующего президента.

В мае 2019 года Трамп запретил Макгану давать показания о возможном препятствовании президента США "российскому расследованию".

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.

Макган ушёл в отставку в августе 2018 года. До этого он несколько раз добровольно встречался со следователями из команды Мюллера. СМИ писали, что бывший юрист сообщил о действиях Трампа, касающихся увольнения в 2017 году директора ФБР Джеймса Коми.