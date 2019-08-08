На военном объекте под Северодвинском – пожар, есть погибшие

В результате пожара на военном объекте в Архангельской области погиб один человек. Также сообщается о пострадавших, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным РИА Новости, погибших двое.

Собеседник ТАСС рассказал, что инцидент начался с судна, на котором сейчас пожар. О происшествии также заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он подтвердил, что есть пострадавшие. По данным источника "Интерфакса", их может быть до 15 человек.

О каком объекте идёт речь, в публикации ТАСС не уточняется. Известно, что он находится под Северодвинском.

По данным "Дождя", инцидент произошёл возле населенного пункта Нёнокса, где расположен Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ. Там испытывают баллистические ракеты для атомных подводных лодок.