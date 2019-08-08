В поселке Каменка под Ачинском Красноярского края, где 5 августа взорвался склад боеприпасов, снова объявили эвакуацию. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" сообщила местная жительница Евгения Кокшарова.

Родители Кокшаровой вернулись в Каменку после первой эвакуации рано утром 8 августа. По ее словам, звуки от взрывов в окрестностях поселка раздавались на протяжении всего сегодняшнего дня. Ее родителям и другим жителям поселка, которые уже успели вернуться, объявили, что из поселка необходимо снова уехать. Сейчас они на автобусе направляются в Ачинск. Когда им можно будет вернуться назад, точно неизвестно.

Общежитие, в котором живут родители Кошкаровой очень сильно пострадало от взрывов. Им запретили делать уборку и восстановительные работы – все повреждения и разрушения должна еще зафиксировать комиссия. "Там кто-то уже ночует, там дали свет, дали воду, а оно все равно бабахает еще", – сообщила Кокшарова.