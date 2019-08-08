Управление Следственного комитета по Красноярскому краю прекратило уголовное дело о вербовке в экстремистскую организацию в отношении двух последователей религиозного движения Свидетели Иеговы. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту издания "Сибирь.Реалии".

6 августа пресс-служба регионального Следственного комитета опубликовала пресс-релиз о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летней женщины и 62-летнего мужчины. Сейчас это сообщение с сайта ведомства удалено.

В июле в Красноярске прошли обыски в трёх квартирах местных жителей, которых подозревают в принадлежности к религиозному движению Свидетелей Иеговы.