Управление Следственного комитета по Красноярскому краю прекратило уголовное дело о вербовке в экстремистскую организацию в отношении двух последователей религиозного движения Свидетели Иеговы. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту издания "Сибирь.Реалии".
6 августа пресс-служба регионального Следственного комитета опубликовала пресс-релиз о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летней женщины и 62-летнего мужчины. Сейчас это сообщение с сайта ведомства удалено.
В июле в Красноярске прошли обыски в трёх квартирах местных жителей, которых подозревают в принадлежности к религиозному движению Свидетелей Иеговы.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. С того времени, по данным "Мемориала", 39 сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию. 29 из них была избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.
- Большинству из арестованных предъявлены обвинения по статье "Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
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