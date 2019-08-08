ФАС возбудила дело в отношении Apple по иску "Лаборатории Касперского"

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против корпорации Apple по заявлению "Лаборатории Касперского". Разработчик антивирусных программ заявил о необоснованном отклонении американской компанией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

Одновременно Apple представила собственное приложение Screen Time, которое схоже с приложениями для родительского контроля. Антимонопольная служба пришла к выводу, что действия американской корпорации содержат признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке приложений для iOS.



Рассмотрение дела назначили на 13 сентября.