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ФАС возбудила дело в отношении Apple по иску "Лаборатории Касперского"

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против корпорации Apple по заявлению "Лаборатории Касперского". Разработчик антивирусных программ заявил о необоснованном отклонении американской компанией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

Одновременно Apple представила собственное приложение Screen Time, которое схоже с приложениями для родительского контроля. Антимонопольная служба пришла к выводу, что действия американской корпорации содержат признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке приложений для iOS.

Рассмотрение дела назначили на 13 сентября.

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