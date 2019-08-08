Студенты, выпускники и преподаватели Российского государственного гуманитарного университета опубликовали открытое письмо ректору, который ранее грозил отчислением участникам несанкционированных акций. Позиция Александра Безбородова и угроза наказаний за внеуниверситетскую деятельность вызвали недоумение и возмущение у людей, которые имеют отношение к РГГУ. Радио Свобода поговорило с людьми, подписавшими письмо.

Открытое письмо стало ответом на комментарий Александра Безбородова изданию РАПСИ: он заявил, что участие в несанкционированных акциях может повлечь за собой жесткую оценку вплоть до отчисления из вуза.

"Никто не оспаривает конституционное право на выражение своего мнения, когда речь идёт о санкционированных мероприятиях. Но если мы говорим о незаконных акциях, то вуз обязан реагировать на такое. Особенно, если студентом было совершено административное – и тем более уголовное – нарушение", – сказал РАПСИ Безбородов.

В ответ ректору выпускники и студенты написали, что задача руководства вуза – обеспечить образовательный процесс и научную деятельность.

"Мы считаем, что руководство университета может применять к студентам и студенткам меры дисциплинарной ответственности только в случае, если они не выполняют свои учебные обязанности или прямо мешают учебному процессу. Мы уверены, что университет не может и не должен применять меры дисциплинарной ответственности к учащимся, которым инкриминируется административное или уголовное правонарушение в связи с участием в публичном мероприятии за стенами университета", – говорится в письме.

Также авторы обращения отметили, что согласно статье 4 протокола номер 7 к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, не должно быть двух взысканий за одну провинность. То есть если студент уже был наказан судом за участие в акции, университет не имеет права наказывать его еще раз.

Один из инициаторов создания открытого письма Максим Дьяконский выпустился из РГГУ в этом году, и за все время своего обучения не сталкивался с какими-либо попытками руководства регулировать внеуниверситетскую жизнь студентов.

– Были какие-то разовые акции, вроде приглашения какого-то депутата, от ЛДПР или еще от какой-то системной партии, чтобы он прочитал лекцию, или показ фильма про Крым. Во время написания этого письма выяснилось, что Безбородов проводил какие-то разъяснительные беседы насчет того, что кто-то в общежитии повесил крест вверх ногами, что-то написал на стене, и в итоге принуждал человека, чтобы он съехал из общежития. Подобных историй было несколько.

Вчера Александр Безбородов прокомментировал свои слова изданию Daily Storm, сказав, что ответственность студентов за участие в несанкционированных акциях указана в Этическом кодексе учащегося РГГУ. В этом документе говорится следующее: "Нарушения, которые <...> могут послужить причиной принятия максимально жестких санкций: <...> публичные призывы, <...> подрывающие основы конституционного строя РФ".

– Мы выяснили, что в кодексе написано об ответственности в том случае, если учащийся подрывает конституционные основы РФ своими действиями: в таких случаях может последовать исключение, – говорит Дьяконский. – Но в том-то и дело, что никаких конституционных основ никто не подрывал. Если уж ректор ссылается на Этический кодекс учащихся, то мы также вправе сослаться на Этический кодекс университетской администрации, которая должна следовать некоторым традициям, ограничениям, которые накладываются на тех, кто принимает решения в отношении студентов.

Удивление от слов ректора испытали и другие выпускники университета. Например, редактор альманаха moloko plus Павел Никулин, который окончил магистратуру журфака РГГУ в этом году.

– Первые несколько минут я просто сидел с открытым ртом и не мог в это поверить. Не то что бы я был очень хорошего или плохого мнения о ректоре… Мне казалось, что мой университет и такая реакционная политика существуют в разных сферах. Мне казалось, что мой университет очень сильно дистанцирован от этой актуальной повестки. Потом, перечитав это заявление несколько раз, я понял, что он не шутит, он действительно так сказал, и это удивительно, потому что можно же было промолчать. И я, конечно, был возмущен.

Несмотря на проблемы с полицией из-за издания альманаха, Павел Никулин ни разу не сталкивался с какими-либо угрозами или претензиями со стороны руководства университета. Например, в январе прошлого года дома у Никулина прошел обыск из-за интервью россиянина, который принял ислам и уехал воевать за "Джебхат ан-Нусру" (террористическую группировку в Сирии, связанную с "Аль-Каидой". – Прим.). К Никулину домой приходили сотрудники Федеральной службы безопасности.

– Мой факультет всегда меня прикрывал, всегда оказывал мне поддержку. И характеристику хорошую мне представили в суд. Когда у меня был обыск, меня вызвали в деканат и вместо того, чтобы меня отчитывать, сказали: "Чем мы можем помочь?" И магистерская диссертация у меня была на довольно спорную и политически сложную тему: я писал про национал-большевиков и про их газету. И никто никогда не говорил мне, что я не могу писать о чем-то, связанном с политикой. Увидев заявление ректора, теперь я понимаю контраст: на факультете можно было почти все; – и ректор, который грозится отчислять студентов за участие в акциях протеста. Это, конечно, с трудом укладывается в голове. Мне кажется, что заявление ректора появилось следующим образом. Российское агентство правовой и судебной информации просто испытывало нехватку новостей и решило обзвонить ректоров, чтобы взять какие-то комментарии. Наш ректор решил продемонстрировать лояльность. Люди старой закалки не понимают, что их слова могут противоречить и уставу университета, и закону об образовании, и здравому смыслу, и какой-либо академической этике. Но им это уже не важно, и они не будут никогда включать заднюю.

Другой выпускник РГГУ, сейчас медиадиректор Sports.ru Александр Поливанов тоже подписал письмо Александру Безбородову. И на его взгляд, для ректора сейчас есть только один путь – извинение и аннулирование своей позиции.

– Заявление ректора произвело на меня крайне удручающее впечатление. Я понимаю, что на него может оказываться какое-то давление со стороны, но кажется, что он мог бы в этой ситуации просто промолчать. А он выступил на передовой, сказав, что студенты не могут выражать свою политическую позицию и участвовать в политической жизни. Все это, конечно, напоминает события конца 19-го – начала 20-го века, когда со студентами происходило приблизительно то же самое, но казалось, что за полтора века мы как-то сильно продвинулись в этом отношении. Выясняется, что нет.

Выпускница факультета журналистики этого года Анастасия Замилова как и другие собеседники Радио Свобода была крайне удивлена случившимся, потому что никогда раньше не сталкивалась с подобными попытками контроля со стороны университета.

– Иногда, конечно, бывали прецеденты. Например, я проживаю в общежитии РГГУ, и в мае этого года после 23 часов к нам пришли сотрудники полиции с собаками. Не знаю, что конкретно они искали, может быть, какие-то вещества, взрывчатку. Во-первых, они пришли после 23 часов, хотя они не имели права уже проводить такие мероприятия, и они не представились, не показали документы. Мы открыли им дверь, потому что нет возможности посмотреть, кто к тебе стучится. Они просто походили по комнате, посмотрели, причем один человек был в штатском и одна женщина была с жетоном, но они не показывали удостоверения, ничего не объясняли. Почему-то этот вопрос ректора не очень заинтересовал, хотя были жалобы по этому поводу, и в прокуратуру обращались, но охраной нашего спокойствия ректор почему-то не занимался.

Судя по всему, комментарии ректора в СМИ об этическом кодексе и заботе о студентах не сделали ситуацию лучше.

– Он сказал, что все-таки настаивает на своем, – говорит Замилова. – Он утверждает, что должен заботиться о нашей безопасности, нашей нравственности и так далее. С моей точки зрения, это вообще не очень корректно, учитывая, что все люди взрослые, мы не в школе учимся, и университет должен не выходить за рамки нашей учебной деятельности. Я считаю, что ректор не может решать, чем должен заниматься студент за пределами университета. И вообще, если про его первое выступление говорить, ректор сказал, что студенты принимали необдуманные решения, когда шли на митинг. Это мне тоже кажется некорректным, потому что другой человек не может решить, даже если это ректор, обдуманное у студента было решение или необдуманное.

Другой выпускник РГГУ Александр Горбачев, который сейчас работает сценаристом в студии Lorem Ipsum, а в прошлом был главредом "Афиши" и заместителем главреда "Медузы", назвает заявление "подлым":

– Насколько я могу судить, так убого и подло выступил только Безбородов и еще какой-то ректор какого-то педагогического московского университета. Даже [ректор МГУ] Садовничий, который, прямо скажем, аффилированный с властью человек, заявил что-то довольно осторожное: посоветовал студентам быть аккуратнее. Вышка вообще в какой-то мере поддерживает студентов, которые задержаны: есть поручительства за людей, которых пытаются привлечь по уголовному делу, и так далее. Я не уверен, что есть какая-то реальная потребность, реальная разнарядка, чтобы все ректоры высказывались против митингов. Если бы она была, таких заявлений были бы уже десятки, наверное. Я думаю, кто-то по собственной инициативе решил погрозить пальцем.

Горбачев учился в РГГУ с 2001 по 2006 года, и он не помнит, чтобы университет как-то пытался контролировать жизнь студентов вне ВУЗа.

– Я принимал участие в каких-то акциях в поддержку нацболов, которых сажали в тюрьму за то, что они проникли в приемную какого-то министра. Нас никто не разгонял, и я не помню, чтобы университет по этому поводу как-то переживал. Мы на семинарах или еще где-то обсуждали события в духе разгона НТВ или чего-то такого, это была нормальная университетская жизнь.

Горбачев считает, что ректор РГГУ все же вряд ли перейдет от слов к делу и действительно начнет отчислять студентов. Как минимум потому, что для этого нужно начать разбирательство, где студенты, скорее всего, будут себя защищать.

– Думаю, что для участников акций протеста быть выгнанным из очевидно плохого университета, который так поступает со своими студентами, – не самое неприятное. Куда более неприятно получить травму, быть избитым и уж тем более стать фигурантом уголовного дела. Если кого-то отчислят, РГГУ же будет хуже, потому что очевидно, что в митингах участвуют лучшие с точки зрения активной жизненной позиции студенты.

После публикации письма ректор все-таки сказал РБК, что не собирался угрожать отчислением студентам вуза, принимавшим участие в митингах, однако участие в несогласованных акциях является нарушением законодательства.

"Никаких угроз [отчислением] или действий не планируется. А в несанкционированных митингах принимать участие нельзя. Это грубейшее нарушение нашего законодательства", – заявил Безбородов.