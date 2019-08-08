Спикер польского Сейма уходит в отставку из-за скандала

Спикер нижней палаты польского Сейма Марек Кухчиньский объявил об отставке. Поводом для неё стал скандал из-за использования правительственной авиации для личных полётов.

На пресс-конференции в четверг, 8 августа, Кухчиньский заявил, что все его полёты были связаны со служебной необходимостью и нарушения закона не было. Глава Сейма уточнил, что решение об уходе с поста принято под давлением со стороны общественности.

В июле стало известно, что Кухчиньский вместе с семьёй летал на в юг Польши, откуда он родом. Полеты проходили в основном в выходные и праздничные дни. Позднее спикер признался в 23 таких перелётах, однако польская пресса сообщила о 100 полётах за счёт госбюджета. СМИ пишут, что в официальных документах поездки Кухчиньского значились официальными с пометками "срочно" и "очень срочно".

Польские власти заявили, что для регулирования подобных вопросом в законодательство страны в скором времени будут внесены необходимые поправки.