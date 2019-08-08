"За имама Шамиля ответит имам Шамиль": реакция на слова Кадырова

Муфтият Дагестана осудил высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, сделанные накануне в интервью сайту "Чечня сегодня", посвящённом 20-й годовщине вторжения вооружённых формирований из Чечни в Дагестан.

Сегодня в Муфтият поступает огромное количество просьб от дагестанцев и не только прокомментировать интервью Рамзана Кадырова относительно 20-летия нападения бандитов в августе 1999-го года на Дагестан, - говорится в обращении муфтията, - Нам понятен слог главы Чечни, который переживает за свой народ и не хочет, чтобы его склоняли нарицательно ни в исторических вопросах, ни в современности. Это хорошая тактика настоящего патриота. И мы бы в этом его поддержали!

Только нам непонятно, для чего было вспоминать в этом контексте имама Шамиля, который, якобы не давал чеченцам возможность присоединиться к России двести лет тому назад? Глава Чечни хочет сказать, что тень имама Шамиля подняла его народ на две войны против России в девяностых? Странный поворот. В те годы и позже было много провокаций в Дагестане с целью поднять народ на войну, были убиты сотни религиозных деятелей и простых ребят – ни в чем неповинных людей. Только для того чтобы разозлить наш народ и спровоцировать ту же масштабную войну, которая была в Чечне. Но наш народ следовал присяге имама Шамиля, которую он принес русскому царю.

Далее в обращении Шамиль достаточно недвусмысленно сравнивается с покойным отцом нынешнего главы Чечни - Ахматом Кадыровым.



Имам Шамиль никогда не восставал против страны, в которой живет. В той ситуации он всего лишь отстаивал в течение двадцати пяти лет отчие дома и земли своих собратьев, но, когда понял бессмысленность этой войны, он пошел на переговоры. Очевидно, что в ходе военных действий имам Шамиль вел себя настолько достойно и честно, как, видимо, и отец нынешнего главы Чеченской Республики, что после войны был принят с уважением в царском дворце. <...>



Пророк, мир ему и благословение, говорил, чтобы мы не проклинали своих родителей, а когда сподвижники попросили разъяснить эти слова, он сказал: «Когда вы проклинаете чьих-то родителей, их дети проклинают ваших родителей».

Обидные комментарии, оскорбления в адрес предводителей и духовных лидеров – это пощечина всему народу в целом. Но, мы верующие люди, поэтому в таких ситуациях лучший выход –упование на Всевышнего! За имама Шамиля ответит имам Шамиль! - говорится в заявлении.

Имаму Шамилю была посвящена вторая часть интервью Кадырова, опубликованного накануне. В первой части глава Чечни высказал своё видение событий в Дагестане 20-летней давности. Из его слов следует, что чеченцы фактически не имели к ним отношения, и даже Шамиль Басаев, который, наряду с Хаттабом, считается одним из руководителей похода на Дагестан, по сути был ни при чём:

Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова "Исламская армия Кавказа" численностью до 1200 человек, состоящий из жителей РД. Следом шла «Дагестанская повстанческая армия имама» дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. <...> Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе 2 дня. <...> В то же время, все 20 лет мы слышим одно и то же! Якобы "чеченские террористы напали на Дагестан". И ни одного слова о том, что первыми шли отряды Кебедова и Тагаева, состоящие исключительно из жителей Дагестана, третьим отрядом командовал террорист Хаттаб.​

Далее Кадыров хвалит Путина за его действия в 1999 году, а затем переходи к теме Шамиля:

Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил о мире с Россией, сжигал населенные пункты, заставлял старейшин приносить клятву на Коране, что народ будет вести войну против России. В апреле 1859 года имам Шамиль перебрался из Ведено в Гуниб. Через четыре месяца 26 августа 1859 года имам с почетом сдался России. За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа сократилась более чем в два раза, а количество мужчин уменьшилось на 70%.

Далее Кадыров фактически сравнивает Шамиля с Хаттабом - причём не в пользу первого.

Приведший чеченский народ к жесточайшей трагедии человек, сам дал клятву верности России в обмен на титул дворянина. Авантюра компании "Хаттаб и Ко" продолжалась две недели, а действия Шамиля способствовали уничтожению больше половины чеченского народа и сожжению всей Чечни на протяжении 20 лет и за это стал российским дворянином. Пора говорить правду, ибо ложь порождает новую ложь и не бывает этому конца. Мы уважаем память Шамиля, как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?

Заявлению муфтията предшествовал флэшмоб пользователей из Дагестана в социальных сетях, главным образом в инстаграме. Там размещали портреты имама с хештэгом #имамшамиль.

​

К флешмобу присоединился и Хабиб Нурмагомедов.

​Заявление Кадырова вызвало также критику главных редакторов ряда дагестанских изданий. Критикам главы Чечни ответил руководитель парламента республики Магомед Даудов. Он сослался на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова с критикой Шамиля.

В июне Даудов лично участвовал в конфликте в Кизлярском районе Дагестана вокруг демаркационных знаков на административной границе Дагестана и Чечни, вступив в жаркие споры с жителями соседней республики.

"Аргументы и факты в Дагестане" в четверг приводят новое высказывание Кадырова, цитируя его так: "Я знаю, что дагестанцы считают его своим кумиром, героем, как я могу сказать о нашем мусульманине плохое… Даже если бы я плохо думал об Имаме Шамиле, я при себе оставил бы это мнение. Я с уважением отношусь к Шамилю, как к духовному лицу… журналисты они же умные, они по-своему написали там".